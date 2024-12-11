Город32

Брянский филиал Президентской академии отметил 25-летие

2024, 11 декабря 18:12 Общество
Брянский филиал Президентской академии отметил 25-летие
Источник фото

Брянский филиал Президентской академии отметил 25-летие со дня образования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

 

В Хрустальном зале правительства области прошла торжественная встреча «Содружество! Развитие! Успех!». Мероприятие посвящено 25-летию работы Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Работников учебного заведения поздравили губернатор региона Александр Богомаз, спикер Валентин Суббот, депутаты и общественники. Сотрудникам филиала академии вручили награды за подготовку высококвалифицированных специалистов.

«Среди выпускников вуза депутаты Государственной Думы, федеральные инспекторы, заместители Губернатора Брянской области, депутаты Брянской областной Думы, главы муниципальных образований, спортсмены и руководители общественных организаций. Поздравляю с юбилеем Брянского филиала Президентской академии! Желаю научных достижений, реализации необходимых региону проектов, мира, добра, благополучия и долгожданной победы!» — сказал губернатор Александр Богомаз.

 

Читайте также
Девушка пострадала в ДТП на брянской трассе
11 декабря 16:26
Девушка пострадала в ДТП на брянской трассе
Ёлка Брянской области участвует во всероссийском проекте в Кирове
11 декабря 15:29
Ёлка Брянской области участвует во всероссийском проекте в Кирове
Жителя Клинцов обвиняют в покушении на сбыт наркотиков
11 декабря 14:27
Жителя Клинцов обвиняют в покушении на сбыт наркотиков
Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной собаками девочке
11 декабря 13:14
Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной собаками девочке

Новости регионов

Актуальные темы

Спорт
Юная брянская фигуристка выиграла всероссийский турнир
Общество
Ремонт дороги на улице Металлургов завершился в Брянске
Происшествия
Женщина погибла на пожаре в Брянске
Происшествия
Автобус перевернулся на брянской трассе
Общество
Глава Советского района Брянска поздравил лётчика с Днём Героев Отечества

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Следующая станция — Новый год: декабрьские премьеры Wink.ru домчат зрителей прямо в праздник
Следующая станция — Новый год: декабрьские премьеры Wink.ru домчат зрителей прямо в праздник

Наступил декабрь, а значит, за окном всё больше ярких огней, в магазинах — подарочный ажиотаж, а на экранах — любимые артисты и искрящиеся премьеры. Всё говорит о том, что начинается путешествие в самый волшебный праздник. Чтобы ворваться в Новый год в отличном настроении, онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) включает для зрителей яркие эмоции и рассказывает, как их получить. Можно искать клад и найти вдохновение, подготовить неожиданный подарок и обрести любовь, спасти панду или победить злодеев, смеяться и мечтать всей семьей — в декабрьском кинобагаже найдется всё.

Железнодорожники усиливают профилактическую работу с несовершеннолетними в Брянской области
Железнодорожники усиливают профилактическую работу с несовершеннолетними в Брянской области

С целью формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики и предупреждения транспортных происшествий в зоне движения поездов работники столичной магистрали усилили профилактическую работу с гражданами, в том числе с несовершеннолетними. Акция «Путь твоей безопасности» проводится с 5 по 19 декабря 2024 года.

Сергей Цивилев: «Россети» в курском приграничье проделали огромную работу, достойную самых высоких оценок
Сергей Цивилев: «Россети» в курском приграничье проделали огромную работу, достойную самых высоких оценок

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро», министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел встречу с коллективом филиала «Россети Центр» – «Курскэнерго», группировкой быстрого развертывания и бойцами «Барс-ТЭК».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.