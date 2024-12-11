Брянский филиал Президентской академии отметил 25-летие
Брянский филиал Президентской академии отметил 25-летие со дня образования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Хрустальном зале правительства области прошла торжественная встреча «Содружество! Развитие! Успех!». Мероприятие посвящено 25-летию работы Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Работников учебного заведения поздравили губернатор региона Александр Богомаз, спикер Валентин Суббот, депутаты и общественники. Сотрудникам филиала академии вручили награды за подготовку высококвалифицированных специалистов.
«Среди выпускников вуза депутаты Государственной Думы, федеральные инспекторы, заместители Губернатора Брянской области, депутаты Брянской областной Думы, главы муниципальных образований, спортсмены и руководители общественных организаций. Поздравляю с юбилеем Брянского филиала Президентской академии! Желаю научных достижений, реализации необходимых региону проектов, мира, добра, благополучия и долгожданной победы!» — сказал губернатор Александр Богомаз.