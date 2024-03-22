Брянский фонд помог вдове бойца получить выплату

Брянский фонд «Защитники Отечества» помог вдове бойца получить выплату спустя почти год. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В брянский филиал фонда «Защитники Отечества» обратилась Ольга Изотова – вдова военнослужащего, погибшего на спецоперации. Женщина не могла в полном объеме получить положенную выплату. Из-за того, что было неизвестно, где находится отец бойца, женщине не выплачивали часть денег.

Замруководителя филиала фонда Елена Пономаренко выяснила, что отец бойца лишен родительских прав. Решение суда отправили в войсковую части. После этого командование подписало приказ о перечислении отцовской доли вдове и сыну погибшего военнослужащего. Деньги женщина ждала с мая прошлого года.