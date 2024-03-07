Брянский фонд помог ветерану СВО пройти реабилитацию

Брянский фонд помог ветерану СВО после ранения пройти реабилитацию в медцентре. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В брянский филиал фонда «Защитники Отечества» обратился военнослужащий Антон. Он добровольцем ушёл служить в зону спецоперации. На фронте мужчина был тяжело ранен. Ветеран просил помощи в получении реабилитации.

Социальный координатор Яна Пыталева и замруководителя фонда Ольга Иванова помогли ветерану оформиться в медицинский центр города Жуковки.

«Всё очень здорово — современное оборудование, комплекс процедур, а медицинский персонал всегда вежливый, отзывчивый. Спасибо за возможность пройти курс здесь фонду «Защитники Отечества», — подчеркнул ветеран.