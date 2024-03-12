Брянский фонд «Защитники Отечества» заключил соглашение с обществом инвалидов

Брянский филиал фонда «Защитники Отечества» заключил соглашение с Всероссийским обществом слепых и глухих. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Руководитель брянского филиала фонда «Защитники Отечества» Елены Антощенко встретилась с представителями региональных отделений Всероссийских обществ глухих и слепых. Они заключили соглашение о сотрудничестве. Взаимодействовать общественники будут при оказании помощи ветеранам боевых действий, участвующих в спецоперации.

«Наша цель — объединить профильные организации и выстроить качественную систему помощи ветеранам в нашем регионе, чтобы защитники Отечества могли быстро получить всю необходимую поддержку по месту жительства, — сказала Елена Антощенко.