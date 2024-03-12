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Брянский фонд «Защитники Отечества» заключил соглашение с обществом инвалидов

2024, 12 марта 11:37 Общество
Брянский фонд «Защитники Отечества» заключил соглашение с обществом инвалидов
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Брянский филиал фонда «Защитники Отечества» заключил соглашение с Всероссийским обществом слепых и глухих. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения. 

Руководитель брянского филиала фонда «Защитники Отечества»  Елены Антощенко встретилась с представителями региональных отделений Всероссийских обществ глухих и слепых. Они заключили соглашение о сотрудничестве. Взаимодействовать общественники будут при оказании помощи ветеранам боевых действий, участвующих в спецоперации.

«Наша цель — объединить профильные организации и выстроить качественную систему помощи ветеранам в нашем регионе, чтобы защитники Отечества могли быстро получить всю необходимую поддержку по месту жительства, — сказала  Елена Антощенко.

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