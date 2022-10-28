Брянский фотограф рассказал о съемках обнаженной натуры

Брянский фотограф Павел Капустин опубликовал в соцсети пост, в котором раскрыл некоторые нюансы работы с обнаженной натуры.

По его словам, такие съемки гораздо сложнее, чем когда модель одета. Сами модели зачастую стесняются, и от фотографа требуется их раскрепостить. К тому же нужно выставлять свет и следить за пластикой не только на лице, как при обычной портретной съемке, а по всему телу и учитывать еще массу моментов.

Работа с обнаженной моделью, по мнению Павла, служит высшим показателем мастерства фотохудожника. А модели, которые брезгуют фотосессиями у фотографов, работающих с ню, в корне неправы, считает он.

Шесть лет назад Павел произвел фурор в Брянске и Курске своей выставкой «голых» фотографий «Проект Ж».