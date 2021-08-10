Брянский губернатор готовится к всплеску коронавируса
Рост уровня заболеваемости прогнозируют осенью.
Брянский губернатор Александр Богомаз призвал глав районов области продолжить профилактическую разъяснительную работу среди населения о необходимости вакцинации.
На заседании оперативного штаба о ходе прививочной кампании Богомазу рассказали руководители Навлинского и Дятьковского районов.
«Другого пути сегодня, кроме как вакцинация, нет. Чем больше людей провакцинируется, тем легче перенесем осень, когда ожидается очередной всплеск заболеваемости. То, что прививка спасет людей – это факт. Поэтому работу эту надо вести», – сообщил губернатор.
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