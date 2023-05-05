Брянский губернатор недоволен темпами работ на Славянском мосту

Губернатор Брянской области остался недоволен темпами строительства Славянского моста в областном центре. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«C 1 апреля начисляются штрафы за каждый день просрочки выполнения контракта на Славянском мосту. Но, несмотря даже на это, подрядчик продолжает выкручиваться и «кормить обещаниями», все время находит какие-то отговорки и объяснения. Уровень воды в Десне уже позволяет не только приступить к работам в русле реки, но и вести их активными темпами, когда есть и техника, и люди!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор пообещал проверить объем выполненных работ на мосту через неделю.