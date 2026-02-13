Подозреваемого в краже телефона рецидивиста задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию с заявлением о краже мобильного телефона обратился житель Фокинского района Брянска. Ущерб составил почти 15 тысяч рублей.
Стражи порядка выяснили, что накануне вечером мужчина был в гостях у знакомого и распивал спиртное с его приятелями. Никто из них не признался в хищении.
Полицейские установили, что телефон забрал один из гостей. 35-летний брянец не раз уже был судим за имущественные преступления.
Фигурант признался, что забрал оставленный без присмотра гаджет и сдал его в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».