Брянский губернатор посетил школу №60 перед открытием

Губернатор Александр Богомаз посетил школу №60 в Брянске перед открытием после капитального ремонта. Об этом он рассказал в своём телеграмм-канале.

10 апреля за парты в обновленное здание школы №60 в областном центре вернуться дети. Ремонт здесь шёл 10 месяцев и закончился раньше срока. Перед открытием учебное заведение посетил губернатор региона Александр Богомаз.

«В школе не было ремонта с 1985 года, а сегодня это практически новое здание: отремонтированы фасад, кровля, кабинеты, коридоры, спортзал и столовая. Обновлены системы отопления, водоснабжения, канализации, освещения, видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации. Для школы закуплена новая мебель и самое современное оборудование. На ремонт и оснащение оборудованием было направлено более 115 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — более 97 млн рублей», – отметил брянский губернатор.