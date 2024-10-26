Брянский губернатор поучаствовал в лектории «История.РФ»

Научно-просветительский лекторий «История.РФ» Российского военно-исторического общества стартовал в Коломне Московской области. Мероприятие приурочили к 200-летию со дня рождения промышленника и мецената Петра Ионовича Губонина.
В лектории принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз. Его пригласил замначальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике и гуманитарной сфере, заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.
«Хотел бы выразить слова благодарности Николаю Павловичу Овсиенко и всему активу Российского военно-исторического общества за большой вклад в изучение героического и славного прошлого нашей великой страны. Для жителей Брянской области особенно значимо, что при поддержке Российского военно-исторического общества и лично Николая Павловича Овсиенко проводится большая работа по сохранению исторической памяти на героической брянской земле», — подчеркнул Александр Богомаз.
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