Брянский губернатор призвал «необразованных» антипрививочников сидеть дома

Он назвал посещение общественных мест без прививки нарушением прав других людей.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз эмоционально высказался в адрес антипривовчников на очередном заседании регионального оперативного штаба.
«У нас вакцинируются около 2500 человек в день. Из них 1500 получают первую прививку, а 1000 человек – это люди, которые идут на ревакцинацию. Они осознанно делают прививку! Мы с вами ответственны за жизни людей. Мы имеем, с одной стороны, вакцину, которая может спасти, а с другой – необразованных людей, которые говорят, что вакцина не нужна. Статистика же говорит о том, что только прививка может спасти!» – заявил Богомаз.
По его словам, «здоровый тяжело переболеет, но выживет, у него больше шансов, чем у того, кто уже имеет какую-либо болезнь».
«Из тех, кто не прививался и заболел, уходит каждый 15-й. Цифры страшные! Мы видим, что происходит в мире. Без прививки никуда нельзя пойти, даже выйти на улицу. Если человек считает, что это его личное дело, прививаться или нет, пусть тогда сидит дома. Но идти в коллективы, в общественные места и заражать привитых – это нарушение прав других людей. Если бы все были привиты, не было бы карантина», – также сообщил брянский губернатор.
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