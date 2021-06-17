Брянский губернатор призвал вакцинироваться от коронавируса

16 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

В Брянскую область поступило всего 164 376 доз вакцины (161 976 дозы вакцины Спутник V (ГамКовидВак), 1 620 доз вакцины ЭпиВакКорона, 780 доз вакцины КовиВак). 16 июня поступило еще 7 800 доз Спутник V.

Привито 148 415 человек, что составляет 25,8% от плана.

Вакцинация проходит в 33 медицинских организациях. Всего функционирует 66 прививочных пунктов в медицинских организациях и 10 мобильных пунктов вакцинации.

Выездная работа осуществляется 34 выездными прививочными бригадами. Вакцинация проводится ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 20.00, а также в выходные дни в ТРЦ «АэроПарк», ТРЦ «БУМ-сити», ТРЦ «Европа».

«Наша главная задача — все силы бросить н вакцинацию, спасти наш брянский народ и сохранить экономику! Подумайте о своих детях и внуках! Сейчас умирают люди, а когда вирус перекинется на маленьких детей, это будет еще большая трагедия! Коронавирус уйдет, когда будет привито 60% населения! Давайте не ждать бури, чтобы нам не пришлось снова открывать все госпитали, закрывать производство и урезать социальные обязательства!», — призвал брянский губернатор.