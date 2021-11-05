Брянский губернатор прокомментировал новые ограничения

С 15 ноября в регионе введут систему QR-кодов.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал ограничения, которые будут действовать в регионе с 8 ноября, после завершения нерабочих дней.
«Что касается ограничений с 8 ноября, то все они отражены в последнем постановлении. Детские сады будут работать в привычном режиме. С 10 ноября будут разрешены спортивные мероприятия. С 15 ноября все торговые центры, рестораны, спортивные сооружения возобновят работу в прежнем режиме, но посещение этих мест возможно будет только при наличии QR-кода, – сообщил Богомаз. – Вчера на штабе мы обсуждали, что для прерывания роста заболеваемости нам надо ограничить все развлекательные и культурно-массовые мероприятия и работу больших торговых центров, куда будут пускать по QR-коду. С 15 ноября будут работать все торговые центры, фитнес-залы, дворцы спорта. Но их посещение будет возможно только с QR-кодом».
Брянский губернатор также заявил, что «если человек хочет развлекаться, заниматься спортом — не вопрос».
«Только привейся, чтобы не заражать других», – заключил он.
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