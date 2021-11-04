Локдаун в Брянской области продлять не будут

Напомним, локдаун действует в регионе с 30 октября по 7 ноября. Накануне стало известно о продлении ряда ограничений до 14 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. С 15 ноября в Брянской области начнет действовать система QR-кодов.

В режиме безопасности В регионе перепрофилируют койко-места и закупают кислород для COVID-пациентов. На всех уровнях власти продолжают принимать меры, направленные на борьбу с COVID. На прошлой неделе под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны. В мероприятии принял участие губернатор Алексей

«Скорая помощь» для медиков Губернатор Алексей Островский поручил передать в распоряжение департамента по здравоохранению 25 служебных автомобилей из автопарка администрации области. «Потребность в автотранспорте в медучреждениях региона по-прежнему острая. Чтобы содействовать своевременному оказанию медицинской помощи смолянам в условиях текущей эпидемиологической ситуации, я распорядился на период нерабочих дней дополнительно передать в помощь нашим медикам, выезжающим на вызовы к пациентам, еще

Субсидии — АПК Тема оказания помощи смоленским аграриям, в том числе и тем, кто специализируется на молочном животноводстве, остаётся в сфере особого внимания губернатора Алексея Островского. На прошлой неделе вопросы господдержки производителей молока поднимались в ходе рабочей встречи, которую глава региона провёл с профильным заместителем Александром Царевым «В этом году в связи с ростом цен на комбикорма и