Брянский губернатор рассказал о потерявшем сознание руководителе-антиваксере

Начальник предприятия не верил в существование пандемии, пока не оказался в больнице.

Губернатор Александр Богомаз рассказал о руководителе брянского предприятия, уверовавшем в существование пандемии коронавируса после потери сознания.

«Недавно один руководитель предприятия попал в больницу: здоровый образ жизни ведет, не пьет, не курит, спортом занимается. Выясняется, что не только он сам противник вакцинации, но и на предприятии ни один из его работников не привит. Считал, что все это ерунда, что СМИ накаляют ситуацию. А вчера теряет сознание, и все поняли, что это не ерунда», – сообщил брянский губернатор на заседании оперативного штаба.

По его словам, «необходимо в каждом районе усилить разъяснительную работу с населением и на примерах рассказывать людям о том, какие тяжелые последствия влечет за собой отказ от вакцинации».