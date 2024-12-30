Брянский губернатор вручил чемпиону мира по плаванию денежный сертификат

Брянский губернатор вручил чемпиону мира по плаванию Илье Бородину денежный сертификат. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с воспитанником спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Дельфин» Ильёй Бородиным, а также его тренерами Светланой Новиковой и Мариной Свистак. В декабре этого года на чемпионате мира в Будапеште пловец выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров комплексом.

«Вместе с председателем комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олегом Васильевичем Матыциным вручили Илье и его тренеру денежные сертификаты за победу на чемпионате мира на 300 и 600 тысяч рублей и почетные грамоты», – уточнил Александр Богомаз.