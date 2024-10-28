Брянский губернатор встретился с президентом федерации баскетбола России

Брянский губернатор обсудил развитие спорта с президентом федерации баскетбола России Андреем Кириленко. Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с председателем комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олегом Матыциным, президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко и исполнительным директором федерации баскетбола Владимиром Дячком. Они обсудили развитие спорта в регионе.

«На территории региона мы делаем все, чтобы привить нашей молодежи желание заниматься физической культурой и спортом», — подчеркнул Александр Богомаз.

В регионе развивается более 80 видов спорта. За последние годы в Брянской области возвели 178 объектов: ледовые дворцы, бассейны, футбольные поля, стадионы, залы для занятия борьбой. Только в этом году в регионе за счет областного бюджета строят восемь бассейнов с ФОКами и три ледовых дворца.

«Гости отметили, что в наш регион приглашаются тренеры, для них приобретаются квартиры, выплачиваются премии за успехи воспитанников, причем тренеры едут и с новых территорий, и из Республики Беларусь, и из других регионов России. Воспитывают молодых спортсменов отличные тренеры, в их числе наша гордость — десятикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко», — заключил Александр Богомаз.