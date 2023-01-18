Брянский губернатор встретился с зампредседателя Госдумы

Брянский губернатор обсудил патриотическое воспитание с зампредседателя Госдумы Игорем Костюкевичем. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В правительстве Брянской области губернатор встретился с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Игорем Кастюкевичем. Вместе с руководителями военно-патриотических организаций региона они обсудили вопросы воспитания подрастающего поколения.

«По распоряжению Президента России Владимира Владимировича Путина создана координационная группа по вопросам специальной военной операции, в которую вошли представители всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций, ведущие военкоры. В числе основных направлений работы группы — военно-патриотическое образование и воспитание граждан», – отметил Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что для жителей патриотизм и верность Родине — это не просто слова.

«У нас успешно работают четыре кадетские школы и военно-патриотические объединения: Брянское региональное отделение «ЮНАРМИЯ», Брянская региональная молодежная общественная организация «Патриот» десантного профиля, Брянская общественная организация «Инвалиды войны», клуб «Резерв», клуб юных моряков «Североморец», Центр спортивно-патриотического воспитания «Витязь», – уточнил губернатор.

Брянская молодежь помогает ветеранам, следит за мемориалами, участвует в поисковой деятельностью и создании музеев.

«Важно эту работу продолжать и дальше, чтобы наше подрастающее поколение не только помнило о подвигах предков, но и знало Героев нашего времени, защищающих страну сегодня», – заключил Александр Богомаз.