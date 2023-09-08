Брянский губернатор встретился со студентами президентской академии

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообщался со студентами академии при президенте России.

В рамках проекта «ГосСтарт.Диалог» глава региона встретился со студентами Брянского филиала РАНХиГС. В рамках проекта представители власти рассказывают о работе, о качествах госслужащего.

«Каждый раз, когда встречаюсь со студентами наших вузов, хочу услышать, что их сегодня волнует, о чем они думают, каким видят будущее России и Брянской области, чего хотят добиться в жизни.

Вопросы сегодня были самые разные: в чем секрет успеха, что самое сложное в работе, как это — быть губернатором, кого я могу назвать своими наставниками, какими качествами должен обладать руководитель», — уточнил Александр Богомаз.