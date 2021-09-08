Брянский губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Евгений Зиничев погиб, спасая человека.

Губернатора Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования родным, близким и коллегам министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.

Глава МЧС погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, он вместе с ним упал со скалы.

«Жизненный путь Евгения Николаевича был примером настоящего героизма, мужества и преданного служения Родине. Под его руководством МЧС проводилась эффективная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности граждан, успешно осуществлялась аварийно-спасательная и противопожарная деятельность на территории российских регионов, – говорится в соболезновании Александра Богомаза. – Светлая память о Евгении Николаевиче Зиничеве, успешном государственном деятеле и бесстрашном спасателе, навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал».