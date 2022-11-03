75% мобилизованных брянцев получили по 200 тысяч рублей

Региональные выплаты получили 75% мобилизованных в Вооруженные силы России. жителей Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своё телеграм-канале.

Александр Богомаз сообщил, что в регионе продолжается работа по поддержке мобилизованных жителей и их семей.

«На сегодняшний день 75% мобилизованных жителей Брянской области, которые участвуют в специальной военной операции, получили региональные выплаты по 200 тысяч рублей. Деньги поступают на личный счет мобилизованного согласно спискам, которые в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области подает военный комиссариат», – отметил брянский губернатор.

Он также уточнил, что все мобилизованные брянцы получат деньги к середине следующей недели.