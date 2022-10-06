Достижения брянских аграриев представили на выставке «Золотая осень-2022»

Брянская область представила свои достижения в сельском хозяйстве на 24-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2022». Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона.
В подмосковском выставочном центре «Патриот» в 24-й раз проходит агропромышленная выставка «Золотая осень-2022». Брянская область представила там свои достижения в сельском хозяйстве. Стенд посетил Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он оценил вклад брянских аграриев в обеспечение продовольственной безопасности страны.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что за последние 20 лет объем производства сельхозпродукции в регионе в денежном выражении вырос в 11 раз.
«Сегодня мы производим каждый 30-й килограмм мяса, который производится в России. Каждый восьмой килограмм картофеля, каждый 14-й килограмм кукурузы, каждый 12-й килограмм рапса. Это действительно те показатели, о которых нам — и власти, и труженикам села — не стыдно рассказать на любом уровне. Если взять урожайность, мы первые по картофелю, первые по кукурузе, первые в ЦФО и четвертые в России по урожайности зерновых, первые по урожайности озимого рапса», – рассказал глава региона.
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