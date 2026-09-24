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ДТП

Полицейские разыскивают свидетелей смертельного ДТП в Навлинском районе

2026, 24 сентября 14:24
Полицейские разыскивают свидетелей смертельного ДТП в Навлинском районе
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Полицейские разыскивают свидетелей смертельного ДТП в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Следователи УМВД России по Брянской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 21 сентября в Навлинском районе. На 380 километре трассы М-3 столкнулись грузовой фургон и экскаватор-погрузчик. 44-летний водитель экскаватора погиб. 

Брянские полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Сведения об аварии можно сообщить следователю по телефону: 8-962-145-22-60 либо по адресу: г. Брянск, ул. Советская, стр. 102, каб. 5.40.

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