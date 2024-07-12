Брянский Губернаторский Дворец поделился опытом работы на международной конференции

Директор Брянского Губернаторского Дворца поделилась опытом работы учреждения на международной конференции в Кыргызстане. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Кыргызстане прошла XII международная научно-практическая конференция «Формирование личности ребёнка через дополнительное образование во взаимодействии с родителями: проблемы ценностей и традиции». В Управлении делами президента Кыргызской Республики собрались учёные, педагоги и управленцы из России, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Республики Беларусь.

На мероприятии выступила директор Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина Елена Шинкаренко. Она поделилась опытом работы образцовых детских коллективов на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.

Кроме того, на конференции Брянский Дворец и Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания «Балажан» в Бишкеке заключили соглашения о сотрудничестве. Руководители учреждений планируют совместную работу по развитию творческого потенциала детей.