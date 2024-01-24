Брянский инспектор помог женщине с детьми на трассе

Брянский инспектор помог женщине с детьми, застрявшей в автомобиле на трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

18 января на маршруте патрулирования на федеральной автомобильной дороге М-3 «Украина» старший инспектор ДПС Сергей Шугалеева в районе села Малое Полпино заметил на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. В машине была женщина и двое детей. Они ехали в Подмосковье.

Женщина пояснила, что автомобиль «закипел». Правоохранитель сопроводил автомобиль до автозаправочной станции, а затем устранил неисправность. Затем инспектор сопроводил женщину с детьми до границы с Калужской областью.

В соцсетях она поблагодарила стража порядка за помощь.