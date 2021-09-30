Брянский комиссариат отказался повышать пенсию родителям Героя России

Справедливость восстановил суд.

Прокуратура выявила нарушения закона о статусе Героев Российской Федерации со стороны Военного комиссариата Брянской области.

Как сообщили в прокуратуре, с августа 2019 года по июль 2020 года работники военного комиссариата не произвели перерасчет и не выплачивали пенсию в повышенном размере по случаю потери кормильца родителям Героя России.

Прокурор обратился в суд для взыскания невыплаченных сумм. Заместитель прокурора Брянской области Шойсорон Доржиев указал на недопустимость нарушения пенсионных прав родителей, чей сын посмертно награжден званием Героя Российской Федерации.

Суд обязал комиссариат произвести перерасчет и выплатить пенсии в полном объеме.