Брянский контрактник уволился во время СВО через суд

Военнослужащий-контрактник из Брянска смог добиться досрочного расторжения своего контракта во время проведения военной спецоперации.

Ему пришлось обратиться в суд, однако до рассмотрения иска дело в итоге не дошло.

Изначально военный подал рапорт по собственному желанию на имя командования. Когда не получил на него ответ, подал рапорт повторно. А не дождавшись никакой обратной связи и по нему, обратился в суд.

Но стоило командованию узнать, что он намерен судиться, контракт был с ним расторгнут без проволочек. В итоге дожидаться решения суда не понадобилось.