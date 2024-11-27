Брянский мемориальный комплекс стал призёром конкурса музейных экспозиций
Брянский мемориальный комплекс стал призёром конкурса музейных экспозиций «Без срока давности». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
На международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» в Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса музейных экспозиций «Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны». В номинации «Лучшее визуальное решение» был представлен проект раздела музейной экспозиции брянского мемориального комплекса «Партизанская поляна». Конкурсная работа заняла третье место.
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