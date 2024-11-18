Брянский музей отремонтировали после вмешательства прокуратуры
Музей в Мглинском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сотрудники прокуратуры Мглинского района выявили нарушения законодательства при исполнении обязательств по муниципальному контракту.
По национальному проекту «Культура» администрация Мглинского районного краеведческого музея заключила договор на проведения капитального ремонта с индивидуальным предпринимателем. Здание должны были привести в порядок до 31 июля. Но в установленный срок значительная часть строительных работ не была завершена.
Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Под контролем прокуратуры подрядчик завершил ремонт музея.
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