Брянский охотник украл и убил породистого теленка

Ущерб, причиненный агропромышленному предприятию, составил более 42 тысяч рублей.

В полицию о краже породистого теленка сообщил работник крупного агропромышленного комплекса в Почепском районе. По его словам, с пастбища пропало животное, которое стоит более 42 тысяч рублей.

Останки убитого теленка нашли в лесном массиве около села Валуец. Местные жители рассказали, что недавно в поселок приехал охотник из Брянска, это, может быть, его рук дело.

Подозреваемого 47-летнего мужчину задержали. В доме его родственницы нашли тушу украденного теленка.

По версии следствия, он проник в загон с животными, застрелил одного теленка из ружья и увез его на «Ниве».

В отношении вора возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.