Брянский педагог победила в конкурсе «Лучший вожатый России»

2026, 17 сентября 14:33

Брянский педагог победила в конкурсе «Лучший вожатый России». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Росдетцентр подвёл итоги всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший вожатый России». В направлении «Вожатые субъектов Российской Федерации» победу одержала вожатая детского оздоровительного комплекса «Лесной» города Брянска Юлия Климина.

На конкурс девушка представила результаты работы в детский оздоровительном комплексе «Лесной».За плечами у победительницы — десятки успешно проведенных смен. Высокую оценку экспертного жюри получили профессионализм и творчество педагога, а также умение найти подход к каждому ребёнку.