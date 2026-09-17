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Брянский педагог победила в конкурсе «Лучший вожатый России»

2026, 17 сентября 14:33
Брянский педагог победила в конкурсе «Лучший вожатый России»
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Брянский педагог победила в конкурсе «Лучший вожатый России». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Росдетцентр подвёл итоги всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший вожатый России». В направлении «Вожатые субъектов Российской Федерации» победу одержала вожатая детского оздоровительного комплекса «Лесной» города Брянска Юлия Климина. 

На конкурс девушка представила результаты работы в детский оздоровительном комплексе «Лесной».За плечами у победительницы — десятки успешно проведенных смен. Высокую оценку экспертного жюри  получили профессионализм и творчество педагога, а также умение найти подход к каждому ребёнку.

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