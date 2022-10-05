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Брянский педагог получила премию Минкультуры

2022, 05 октября 14:32 Общество
Брянский педагог получила премию Минкультуры
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Музыкальный педагог школы Брянска первой получила премию Министерства культуры России. 

Премия лучшим преподавателям образовательных организаций дополнительного образования детей утверждена Министерством культуры Российской Федерации в этом году впервые. Её обладателем первой в Брянской области стала преподаватель детской школы искусств № 10 города Брянска, Лилия Малышева.

Ученики педагога – лауреаты и дипломанты международных, общероссийских и областных конкурсов, получатели грантов и стипендий.  Более 30% её выпускников продолжили обучение  в музыкальных колледжах и консерваториях.

Брянский педагог получила премию Минкультуры

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