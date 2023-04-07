Брянский писатель поделился опытом с юными журналистами

Писатель Юрий Фаев посетил центр одарённых детей ОГМА и ответил на вопросы юных журналистов.

Обаятельный и открытый Юрий Васильевич рассказал ребятам историю своей журналистской жизни и поделился профессиональными секретами. Он уверяет, что для журналиста профильное образование не важно. Не обязательно заканчивать журфак, чтобы добиться успеха – лучше уж изучать историю или лингвистику, отметил Фаев. И, конечно, необходимо постоянно совершенствовать свои навыки – постоянно писать: описывать чувства, события и людей.

Юные журналисты сочли встречу с писателем не только интересной, но и полезной для своего профессионального роста.

Автор текста: Полина Федоркова. Автор фото: Анастасия Слизкая