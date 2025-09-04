Брянский пожарный получил в подарок новый велосипед от Жуковского веломотозавода

Брянский пожарный, участвующий в ликвидации возгорания на нефтеперекачивающей станции, получил в подарок новый велосипед от Жуковского веломотозавода.

В августе из-за атаки ВСУ произошёл пожар на нефтеперекачивающей станции «Унеча» АО «Транснефть-Дружба». Командир отделения ФГБУ «7 ПЧ ФПС ГПС по Брянской области» Евгений Буренков несмотря на выходной день немедленно отреагировал на сообщение о происшествии. Он объявил сбор всего личного состава подразделения.

«Когда получаешь информацию, что на объекте происходит происшествие, ты понимаешь, что на счету каждый человек и дополнительная помощь всегда необходима», — отметил Евгений Буренков.

Огнеборец незамедлительно на велосипеде поехал в подразделение, а оттуда на место происшествия уже вместе с пожарной техникой. Разлившаяся сырая нефть грела на площади в 10 тысяч квадратных метров.

Евгений Буренков лично участвовал в ликвидации огненной стихии. Он получил термические ожоги конечностей и был госпитализирован горбольницу. В медучреждениях огнеборец вспомнил, что велосипед остался на месте ЧП.

О ситуации узнало руководство ООО «Жуковский веломотозавод». Руководитель направления «вело» предприятия Василий Гришин передал пожарному новый скоростной велосипед, изготовленный на заводе. А врио заместителя губернатора Брянской области Денис Амеличев от лица главы региона вручил Евгению Буренкову именные часы с гравировкой.

«Мы все очень ждем Вашего возвращения в строй, но прежде всего – Вашего полного восстановления. Мы думаем о Вас, поддерживаем Вас всем сердцем и верим, что Ваша сильная воля и дух помогут Вам преодолеть это испытание,» — подчеркнул замначальника Главного управления МЧС России региона Владимир Алешин.

В государственной противопожарной службе Евгений Буренков работает уже 21 год. Все это время он служит в одной и той же части.