Брянский пожарный получил в подарок новый велосипед от Жуковского веломотозавода

Брянский пожарный, участвующий в ликвидации возгорания на нефтеперекачивающей станции, получил в подарок новый велосипед от Жуковского веломотозавода.
В августе из-за атаки ВСУ произошёл пожар на нефтеперекачивающей станции «Унеча» АО «Транснефть-Дружба». Командир отделения ФГБУ «7 ПЧ ФПС ГПС по Брянской области» Евгений Буренков несмотря на выходной день немедленно отреагировал на сообщение о происшествии. Он объявил сбор всего личного состава подразделения.
«Когда получаешь информацию, что на объекте происходит происшествие, ты понимаешь, что на счету каждый человек и дополнительная помощь всегда необходима», — отметил Евгений Буренков.
Огнеборец незамедлительно на велосипеде поехал в подразделение, а оттуда на место происшествия уже вместе с пожарной техникой. Разлившаяся сырая нефть грела на площади в 10 тысяч квадратных метров.
Евгений Буренков лично участвовал в ликвидации огненной стихии. Он получил термические ожоги конечностей и был госпитализирован горбольницу. В медучреждениях огнеборец вспомнил, что велосипед остался на месте ЧП.
О ситуации узнало руководство ООО «Жуковский веломотозавод». Руководитель направления «вело» предприятия Василий Гришин передал пожарному новый скоростной велосипед, изготовленный на заводе. А врио заместителя губернатора Брянской области Денис Амеличев от лица главы региона вручил Евгению Буренкову именные часы с гравировкой.
«Мы все очень ждем Вашего возвращения в строй, но прежде всего – Вашего полного восстановления. Мы думаем о Вас, поддерживаем Вас всем сердцем и верим, что Ваша сильная воля и дух помогут Вам преодолеть это испытание,» — подчеркнул замначальника Главного управления МЧС России региона Владимир Алешин.
В государственной противопожарной службе Евгений Буренков работает уже 21 год. Все это время он служит в одной и той же части.
03.09.2025 11:51
В дорогу за знаниями
Прекрасный подарок к новому учебному году получили 350 юных смолян, которые живут и учатся в сельской местности, а также их родители и педагоги. Сельским школам региона вручили новые автобусы. Директора образовательных учреждений получили ключи от 20 транспортных средств из рук губернатора Василия Анохина. Торжественная церемония прошла на центральной площади Смоленска. ГАЗы и ПАЗы отправились в 11 муниципальных образований. Они будут отвозить на занятия и возвращать домой учеников из удалённых
03.09.2025 11:50
Живая история
Музей-заповедник «Гнёздово» – один из крупнейших археологических комплексов в России и Европе. Это уникальное место, которое располагается всего в 12 км от областного центра, любят посещать смоляне. Также оно ежегодно привлекает тысячи туристов. За последние два года территория музейного комплекса значительно преобразилась благодаря проводимой здесь модернизации. На прошлой неделе «Гнёздово» посетил губернатор Василий Анохин, чтобы лично оценить результаты работ и обсудить с руководством комплекса дальнейшие
03.09.2025 11:49
Вклад в семью
Смоленские семьи, в которых рождается третий и последующие дети, могут рассчитывать на региональную помощь в погашении ипотеки. В дополнение к федеральной выплате в этом году была введена региональная – в размере до 550 тысяч рублей. По словам губернатора Василия Анохина, этой мерой поддержки уже воспользовались 23 многодетные семьи. «В рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, многодетные
03.09.2025 11:48
Двадцать семь тысяч «квадратов»
Как идёт строительство межвузовского кампуса? В Смоленске продолжаются работы по возведению межвузовского кампуса. Подробнее о новом этапе реализации масштабного проекта рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, группа компаний «ЕКС» заключила государственный контракт с компанией «Единый заказчик в сфере строительства» по строительству и оснащению первой очереди кампуса. Отметим что Группа компаний «ЕКС» известна своими инфраструктурными проектами, в частности, по строительству объектов образования. Среди её проектов