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Брянский проект получил Гран-при конкурса «Диво России»

2023, 15 августа 08:40 Общество
Брянский проект получил Гран-при конкурса «Диво России»
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Проект фотографа Костаса Асимиса и Брянского музейно-выставочного центра получил Гран-при Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России». Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В Смоленске прошел финал X Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России». Из более 2,5 тысяч претендентов до конца дошли 295 проектов из разных регионов.

В номинации «Исторические достопримечательности России» Гран-при фестиваля получил фотопроект «На страже земли русской: кремли и крепости России». Его подготовили фотограф Костас Асимис и Брянский областной художественный музейно-выставочный центр при поддержке регионального департамента культуры и ПАО «ФосАгро».

В экспозиции представлено 140 работ с изображением 38 объектов древнего русского зодчества. В их числе и достопримечательности Брянской области: Свенский монастырь и Спасо-Преображенский женский монастырь. Проект оснащен аудиогидом и имеет свой сайт.

С 2021 года выставку посетили более 20 тысяч человек в разных городах России.

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