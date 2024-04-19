Шесть проектов брянской молодёжи вышли в финал конкурса «Я – молодой законодатель»

Шесть проектов брянских школьников и студентов вышли в финал конкурса «Я – молодой законодатель». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянской областной Думе прошёл второй этап конкурса «Я – молодой законодатель». Организовал его комитет по молодежной политики заксобрания и Молодёжный парламент региона в честь 30-летия парламента.

На конкурс поступило почти 20 проектов от старшеклассников и студентов. В финал вышли шесть работ выпускницы школы № 51 Брянска, студентки Брянского профессионально-педагогического колледжа, учащихся Брянского госуниверситета имени академика Петровского и филиала Российский экономический университет имени Плеханова.

Предложения юных законодателей направлены на борьбу с безработицей, защиту цифровых прав несовершеннолетних, поддержку детей из многодетных семей и развитие олимпиадной деятельности. Ребята защитили свои проекты перед конкурсной комиссией. Победителя объявят на юбилейной сессии Брянской областной Думы.