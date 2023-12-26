30 победителей конкурса новогодних открыток наградили в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В Брянской городской администрации прошла церемония награждения победителей конкурса новогодних открыток. Школьники города прислали около 250 работ. Из них жюри выбрали 30 победителей в четырёх номинациях и нескольких возрастных категориях

«Очень приятно, что рисунки были выполнены в разных техниках. В некоторых работах были заложены отличные идеи, которые мы, взрослые, с удовольствием будем использовать в своей дальнейшей работе, а некоторые идеи уже нашли своё отражение в новогоднем украшении города», — отметил заместитель главы Брянской городской администрации Максим Коньшаков.