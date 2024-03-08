Брянский прокурор поздравил ветерана с 8 Марта

Прокурор Советского района города Брянска поздравил ветерана Таисию Шиляеву с 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В преддверии Международного женского дня в гости к ветерану органов прокуратуры Таисии Акимовне Шиляевой пришли прокурор Советского района города Брянска Ярослав Шепида и его заместитель Андрей Луговой. Они поздравили женщину с 8 Марта, вручили цветы и подарки. Ветерана действующие сотрудники поблагодарили за многолетнюю службу и преданность делу.

Таисия Акимовна в 1973 году стала помощником прокурора города Химки Московской области, затем — прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства в прокуратуре Московской области. В 1976 году семья Таисии Акимовны Шиляевой переехала в Брянск. В прокуратуре Советского района женщина проработала более 25 лет в должности старшего помощника прокурора.