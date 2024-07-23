Брянский школьник стал призёром отборочного этапа международной олимпиады

В Москве подвели итоги национального отборочного этапа международной Scratch-олимпиады по креативному программированию. В нём участвовал обучающийся Центра цифрового образования «АЙТИ-куб» Дятьковского района Даниил Горюнов. В категории «STREAM-проект» он представил проект «Scratch OS 2.0». Программу можно использовать как тренажёр по работе за компьютером для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Запускать программу можно даже на мобильном устройстве. Даниил Горюнов занял второе место отборочного этапа международной Scratch-олимпиады.

Подъёмные для старта Выпускникам вузов нелегко делать первые шаги в профессии. И любая поддержка, в том числе материальная, конечно, весьма кстати. Понимая важность оказания помощи молодым специалистам в обустройстве на новом этапе жизни и старте карьеры, в регионе ввели материальное стимулирование медицинских работников, которые недавно получили профессию. Вам полагается выплата Подробнее об этом рассказал губернатор Василий Анохин. «Утвердил решение

Синий лён Смоленщина стала лидером по севу льна-долгунца во всей России. По словам губернатора Василия Анохина, общая площадь посевов в регионе составила 6,2 тысячи га. И это на 44% больше, чем в прошлом году. «Достигнутый рекордный показатель – это результат активной работы правительства области с агропромышленными компаниями. Действующие меры поддержки и реализация инвестпроектов увеличивают не только посевные

И полетели! В Смоленске будет свой гражданский аэропорт. Проект поддержал Минтранс России. Базой для запуска гражданского авиасообщения станет обновлённый аэродром «Смоленск-Северный». Масштабную реконструкцию стратегического объекта обсудили на встрече губернатор Василий Анохин и глава Минтранса Роман Старовойт. «Эту работу ведём в соответствии с поручениями президента страны, которые он дал по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области

Под кадровые потребности В регионе продолжается вступительная кампания, и кто-то из смоленских выпускников наверняка примет решение стать строителем самолётов и вертолётов, проектировщиком ракет и ракетно-космических комплексов – этих специалистов очень ждут на Смоленском авиазаводе. Причём получить такую востребованную специальность можно, не уезжая за пределы области. Образовательные программы реализуют СмолГУ и один из ведущих технологических вузов страны – Московский