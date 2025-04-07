Брянский школьник выиграл всероссийский конкурс исследовательских работ «Высший пилотаж». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Москве прошёл финал всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж». В федеральном этапе участвовали 66 школьников. В их числе и ученик гимназии №6 Брянска и воспитанник Центра одаренных детей «ОГМА» Артём Гагарин.

Юный исследователь представил на конкурс проект «Перспективы использования нефтесорбента на основе пуха из волосков околоцветника рогоза узколистного». Вместе с руководителем – кандидатом ветеринарных наук Оксаной Захаровой – они провёли эксперимент: смоделировали ситуацию разлива нефтепродуктов в водоеме и использовали различные сорбенты для удаления нефтяной плёнки с поверхности. Результаты высоко оценило жюри конкурса. Исследовательская работа Артёма Гагарина опубликована в Сборнике тезисов XXV Школьных Харитоновский чтений 2025 года.