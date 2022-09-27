Брянский синоптик пообещал землякам мягкую зиму

Ведущий специалист центра погоды «Фобос», уроженец Брянщины Евгений Тишковец поделился на Радио России прогнозом погоды на предстоящие осенние месяцы и зиму.

По его словам, в октября ожидается превышение температурной нормы максимум на один градус, в ноябре — на два, а зимой — в среднем на три градуса, что сделает ее относительно мягкой.

Он также сказал, что бабьего лета, которое он ранее сам же и предсказал на текущую неделю, брянцам ожидать не стоит.

Затяжные же сентябрьские дожди он объяснил циклоном, который прищел с Балкан.