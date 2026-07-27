18-летнего брянца суд отправил в колонию за убийство несовершеннолетнего приятеля

2026, 27 июля 10:35

18-летнего брянца суд отправил в колонию за убийство несовершеннолетнего приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. Приговор выслушал 18-летний брянец.

Вечером 22 января 2026 года нетрезвый фигурант около здания Новозыбковского сельскохозяйственного техникума поссорился с 17-летним знакомым. Приятеля он ударил ножом в грудь. Потерпевший умер на месте преступления от полученной травмы.

Суд приговорил виновного к пяти годам и пяти дням в исправительной колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.