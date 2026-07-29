Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Подозреваемых в краже мопеда задержали полицейские в Брянском районе

2026, 29 июля 15:50
Подозреваемых в краже мопеда задержали полицейские в Брянском районе
Источник фото

Двух молодых людей, подозреваемых в краже мопеда, задержали полицейские в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратился житель Брянского района. Из принадлежащего ему гаража, расположенного в садоводческом товариществе, ночью пропал мопед. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых.  К краже оказались причастны 19-летний житель района и его 17-летнего приятель из областного центра. Ранее молодые люди закон не нарушали.

Похищенный мопед правоохранители вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Виновные в незаконном обороте сигарет представители преступного сообщества не разжалобила брянский суд
29 июля 17:35
Виновные в незаконном обороте сигарет представители преступного сообщества не разжалобила брянский суд
Троих юных мотоциклистов полицейские в привлекли к ответственности в Брянске
29 июля 16:49
Троих юных мотоциклистов полицейские в привлекли к ответственности в Брянске
Всех брянских первоклассников соберут в школу
29 июля 16:32
Всех брянских первоклассников соберут в школу

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15995) брянск (7085) ДТП (2825) ГИБДД (2396) прокуратура (2150) уголовное дело (2091) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1706) мчс (1565) коронавирус (1272) дороги (1123)