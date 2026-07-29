Подозреваемых в краже мопеда задержали полицейские в Брянском районе

2026, 29 июля 15:50

Двух молодых людей, подозреваемых в краже мопеда, задержали полицейские в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Брянского района. Из принадлежащего ему гаража, расположенного в садоводческом товариществе, ночью пропал мопед. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых. К краже оказались причастны 19-летний житель района и его 17-летнего приятель из областного центра. Ранее молодые люди закон не нарушали.

Похищенный мопед правоохранители вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».