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Мужчина ранен при атаке беспилотника в Климовском районе

2026, 31 июля 10:35
Мужчина ранен при атаке беспилотника в Климовском районе
Источник фото

Мужчина ранен при атаке беспилотника в Климовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

За минувшие сутки Брянскую области вновь атаковали ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 20 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

В Климовском районе беспилотник атаковал жилой дом. При взрыве житель получил осколочные ранения. Пострадавшему мужчине врачи оказали помощь. 

Кроме того, дрон-камикадзе повредил крышу жилого дома.

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