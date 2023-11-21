Брянский спасатель погиб на спецоперации
Брянский спасатель Сергей Шпачков погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили в региональном МЧС.
На спецоперации при артобстреле села Вербовое Запорожской области погиб 36-летний брянец Сергей Шпачков. Начальник караула пожарно-спасательной части №3 Брянска добровольцем отправился на фронт в апреле 2022 года. Он был награждён двумя орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу».
Бойца похоронили на кладбище в Жуковке.
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