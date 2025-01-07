Брянский спикер исполнил новогодние мечты двух малышей в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В канун праздников председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот исполнил мечты двух юных жителей региона. Спикер снял два шара с детскими пожеланиями с новогоднего дерева в рамках акции «Ёлка желаний».

Валентин Суббот приехал в гости к семье трехлетнего Максима из Брянска. Он вручил ребёнку санки. Такде Максиму и его брату спикер передал сладости.

А роликовые коньки пятилетнему Мише из Трубчевска от Валентина Суббота доставили Дед Мороз и Снегурочка. Парламентарий поздравил мальчика и его маму по телефону.