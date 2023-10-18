Брянский спикер обсудил патриотическое воспитание с ветеранами боевых действий

Брянский спикер Валентин Суббот обсудил патриотическое воспитание и поддержку военнослужащих с представителями организации «Ветераны боевых действий России». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с представителями регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России». Они обсудили патриотическое воспитания подрастающего поколения, а также меры поддержки участников специальной операции и их семей.

«Понимая всю сложность и важность стоящих перед нашими ребятами задач, руководство Брянской области делает все возможное, чтобы их поддержать, дать уверенность в завтрашнем дне. У нас хорошо налажена связь с передовой, лично неоднократно выезжал в приграничные территории, чтобы встретиться с бойцами», — сказал Валентин Суббот.

Спикер областной Думы вручил ветеранам памятные медали «80 лет освобождения Брянской области».