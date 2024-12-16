Брянский спикер поздравил Заксобрание Санкт-Петербурга с юбилеем
Брянский спикер поздравил Заксобрание Санкт-Петербурга с юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Мариинском дворце прошло торжественное заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Городской парламент отметил 30-летие. Поздравить коллег с праздничной датой приехал и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.
«Отрадно сознавать, что в рамках сложившихся добрых взаимоотношений расширяются и крепнут межпарламентские связи между нашими законодательными органами. Хочется выразить уверенность в том, что так же плодотворно мы будем и дальше взаимодействовать в интересах жителей наших регионов, всей страны», – подчеркнул Валентин Суббот.
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга