Брянский спикер вручил погоны кадетам

Брянский спикер вручил первые погоны кадетам школы имени Героя РФ В.И.Шкурного. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Торжественное мероприятие прошло в школе имени Героя РФ В.И.Шкурного в Брянске. Почти 40 юных воспитанников принесли клятву кадета.

Ребят поздравил председатель областной Думы Валентин Суббот.

«Сегодня вы встаете в ряды будущих защитников Отчизны, равняясь на Героев Великой Отечественной войны, Героев специальной военной операции, которые совершали и совершают подвиги огромной духовной силы, приближая Победу. Вам продолжать традиции отцов, дедов и прадедов, самоотверженно защищать свою страну, историческую правду», — подчеркнул Валентин Суббот.

Кадеты принесли клятвы, а затем получили из рук почетных гостей первые погоны. После этого ребята возложили цветы в память о павших Героях. Торжественный марш кадетов завершил церемонию.