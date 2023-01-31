Брянский спикер вручил технику росгвардейцам

Председатель Брянской областной Думы вручил технику подразделениям Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот вручил очередную партию техники подразделениям регионального управления Росгвардии. Спикер заверил, что и необходимое спецоборудование для выполнения служебно-боевых задач будут передавать военнослужащим и в дальнейшем.

Кроме того, Валентин Суббот вручил зам директора ЧОП «Русь-Брянск» Владимиру Карпешину медаль и Почетную грамоту Брянской областной Думы за добросовестный труд и высокий профессионализм. А начальник регионального Управления Росгвардии Иван Ванчугов вручил председателю регионального парламента Благодарственное письмо за поддержку брянских военнослужащих.